Minder zitrijen, meer 'sportiviteit' Volkswagen presenteert Atlas Sportcross Concept

Volkswagen blikt in New York vooruit op een nieuwe variant op het Atlas-thema. Volgend jaar krijgt die in Europa niet leverbare SUV namelijk gezelschap van een sportiever ingestelde broer.

Volkswagen windt er geen doekjes om dat het serieuze plannen heeft met deze Atlas Sportcross Concept. Het studiemodel oogt behoorlijk productierijp, het zijn enkel zaken als de 22-inch grote lichtmetalen wielen en wat kleine glimmers waardoor de auto onder het kopje 'concept-car' te scharen valt.

Waar de Atlas een SUV met drie zitrijen is, is deze Sportcross Concept voorzien van slechts twee rijen stoelen. Dat maakt de auto tot een vijf- in plaats van een zevenzitter. De auto staat op dezelfde 2,98 lange MQB-basis als de reguliere Atlas, al is hij 19 centimeter korter dan die 5,03 meter lange zevenzitter. Daarnaast is deze nieuwkomer 3,3 centimeter lager dan de 1,77 meter hoge Atlas.

Vanbuiten oogt de Atlas Sportcross Concept vooral als een Atlas. Dezelfde brede en uit twee lamellen bestaande grille is van de partij, al vallen her en der T-Roc-invloeden te bespeuren. Met name het achterste deel van de koets anders, voornamelijk veroorzaakt door de vrij vlak liggende C-stijlen. In het interieur vinden we uiteraard de nodige digitale displays: een 12,3 inch groot digitaal instrumentarium en een 10,1 inch groot infotainmentscherm.

Het studiemodel wordt aangedreven door een 276 pk sterke 3,6-liter grote V6 die is gekoppeld aan twee elektromotoren. Dat geeft de auto, een plug-in hybride, een gecombineerd vermogen van zo'n 355 pk. Een sprint vanuit stilstand naar 100 km/h is in grofweg 5,5 tellen achter de rug. Het accupakket is 18 kWh groot. Volkswagen maakt al melding van een mogelijke mild hybrid-versie. Bij die motorvariant zou het totaalvermogen volgens het merk op 310 pk komen te liggen. Het accupakket zou slechts 2.0 kWh groot zijn.

Volkswagen laat direct weten dat de uiteindelijke productieversie volgend jaar in het in de Amerikaanse staat Tennessee gelegen Chattanooga van de band gaat lopen.