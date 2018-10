Kleurrijk studentenproject Volkswagen presenteert 490 pk sterke Arteon

Slideshow

Maak kennis met de ART3on, een project van stagiairs van Volkswagen Australië. Die auto is niet alleen kleurrijk, maar ook nog eens beresterk.

Een team van vijf stagiairs die bij de Australische tak van Volkswagen actief zijn, heeft een wel heel bijzondere Arteon gepresenteerd: de ART3on. De Arteon is heftig aangepakt, zodat de auto mee kan doen aan de World Time Attack Challenge, die binnenkort in Australië wordt gehouden.

De ART3on, in de basis een gele Arteon met R-Line-pakket die een typische 'artcar-kleurstelling' draagt, heeft een 490 pk en 600 Nm sterke 2.0 TSI onder de kap. Het vermogen vindt via een DSG-transmissie zijn weg naar alle vier de wielen. De auto is in staat gebleken om in 3,9 tellen naar een snelheid van 100 km/h te sprinten. Let wel, dat is heuvelop. Meer cijfers over de prestaties van de auto laat Volkswagen nog niet los.

De ART3on heeft onder meer een 'stage 3'-turbo van RacingLine op zijn 2.0 TSI zitten. De intercooler is aangepast, de brandstofpomp is vervangen door een krachtiger exemplaar, het uitlaatsysteem is vervangen voor een exemplaar van Milltek en de auto staat op een set straffere veren van Billstein. Aangepaste remmen, een rolkooi en Pirelli P-Zero Trofeo semi-slicks: het zit er allemaal op, aan of onder. Productieplannen zijn er uiteraard niet.

Het is niet de eerste keer dat Volkswagen Australia een bijzonder project presenteert. Vorig jaar toonde het bedrijf de Korama, een bizarre one-off op basis van de Amarok.