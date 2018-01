Volkswagen populairste merk in EU

Slideshow

Volkswagen was ook in 2017 het meest verkochte merk personenauto binnen de Europese Unie. Van elke negen nieuwe auto's die op kenteken werden gezet, was er minstens één Volkswagen, blijkt uit cijfers van de Europese brancheorganisatie ACEA.

In totaal reden ruim 1,6 miljoen nieuwe Volkswagens in de EU de showroom uit. Dat waren er wel ietsje minder dan een jaar eerder. Renault en Ford maken de top drie compleet met respectievelijk 1,1 miljoen auto's en dik 1 miljoen exemplaren.

Op het niveau van autobouwers was de Volkswagen Group, waartoe ook Audi, Skoda, Seat, Porsche, Bentley en Bugatti behoren, veruit de grootste producent. In totaal verkocht het Duitse bedrijf bijna 3,6 miljoen auto's in de EU, waarmee het bijna 24 procent van de markt in handen heeft, iets minder dan een jaar eerder. Opvallend daarbij was de verkoopplus van Seat, dat met 389.000 verkochte auto's een groei van 14 procent kende in vergelijking met een jaar eerder.

Nummer twee op de lijst van automakers was PSA Group, met daarin Peugeot, Citroën, DS en sinds kort ook Opel met dik 12 procent van de markt en een groei van 28 procent. Renault was de nummer drie met een marktaandeel bijna 11 procent, tegenover ruim 10 procent een jaar eerder.

Nederland was vorig jaar volgens VWE goed voor 414.812 nieuwe auto's. Dat betekende een verkoopplus van zo'n 9 procent. In de hele EU werden 15,1 miljoen personenwagens aan de man gebracht, waar de teller een jaar eerder stokte op 14,6 miljoen stuks.

Volkswagen heeft in 2017 een wereldwijd verkooprecord behaald van ruim 10,7 miljoen voertuigen, een stijging van 4,3 procent. Dat blijkt uit de verkoopcijfers die de grootste autofabrikant van Europa naar buiten bracht.

In bijna alle regio's ging de verkoop vorig jaar omhoog, met flinke stijgingen in Rusland en Zuid-Amerika. Op de Duitse thuismarkt en in Europa daalde de verkoop echter licht.

Bij het hoofdmerk Volkswagen was sprake van een verkoopgroei met meer dan 4 procent tot het nieuwe record van 6,2 miljoen auto's. Bij luxemerk Audi bedroeg de groei 0,6 procent tot bijna 1,9 miljoen voertuigen. Topman Matthias Müller gaf aan dankbaar te zijn voor het vertrouwen dat klanten stellen in het bedrijf, na het emissieschandaal waar Volkswagen eerder mee worstelde en waardoor miljarden aan kosten moesten worden gemaakt.