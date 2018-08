Digitaal verbinden Volkswagen pompt 3,5 miljard in nieuwe diensten

Volkswagen pompt 3,5 miljard euro in nieuwe digitale diensten. Maar eerst ontwikkelt VW een nieuw besturingssysteem.

Volkswagen meldt dat het tot 2025 3,5 miljard euro investeert in de ontwikkeling van nieuwe digitale diensten. De investering maakt deel uit van de Transform 2025+ strategie, een plan waarmee het concern zich klaar wil stomen voor de jaren na 2025.

Volgens Volkswagen ontwikkelen auto's zich steeds meer tot 'digitale apparaten'. Het concern ontwikkelt nu een IT-netwerk dat zal worden toegepast in zijn toekomstige I.D.-modellen. Het netwerk moet het aantal besturingseenheden in een auto terugbrengen van zo'n 70 naar slechts enkelen.

Daar hoort volgens het concern tevens een nieuw besturingssysteem bij, een nieuw OS dat Volkswagen de naam vw.OS heeft gegeven. Voor het besturingssysteem worden diverse toepassingen ontwikkeld, zo legt Volkswagen uit.

Tevens werkt het bedrijf aan het 'One Digital Platform', software die 'in de cloud hangt' en die toekomstige auto's van het concern met elkaar verbindt. In een later stadium maakt Volkswagen bekend met welke andere bedrijven het gaat samenwerken.

Volkswagen zegt eveneens een autodeeldienst in Berlijn te starten: We Share. In het tweede kwartaal van 2019 moeten 1.500 e-Golfs in de Duitse hoofdstad beschikbaar zijn. Later komen daar 500 e-Ups bij. Na 2020 wordt de We Share-dienst uitgerold naar andere Europese en zelfs Noord-Amerikaanse steden.