Volkswagen met elektroracer naar Pikes Peak Uithangbord van EV-techniek

Volkswagen meldt dat het in juni acte de présence geeft tijdens de Pikes Peak International Hill Climb. Het merk zegt een elektrische racer de berg op de sturen.

Het is meer dan dertig jaar geleden dat Volkswagen van zich liet horen tijdens de jaarlijkse fameuze heuvelklim en dit jaar is het merk voor het eerst sinds in decennia weer van de partij. Volkswagen zet een hagelnieuwe elektrische racewagen in tijdens 'Race to the Clouds' in de Amerikaanse staat Colorado. Achter het stuur komt de Fransman Romain Dumas te zitten, een coureur die al drie keer heeft meegedaan aan de heuvelklim en tijdens de WEC-races de wereldtitel voor Porsche binnensleepte in 2016.

Volkswagen zegt zijn alle vrijheid te hebben om een extreme elektroracer te ontwikkelen, een auto die zal dienen als uithangbord van "[...] toekomstige technologie op het gebied van elektrische aandrijflijnen" te laten zien. Op 24 juni krijgen we de auto te zien.