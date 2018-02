Slideshow

Volkswagen levert minder bedrijfswagens Uitstootproblemen Transporter verantwoordelijk

Met de wereldwijde levering van 34.500 lichte bedrijfswagens ziet Volkswagen de verkoop slinken. De tijdelijke productiepauze van de Transporter is waarschijnlijk de boosdoener.

In januari vorig jaar verkocht Volkswagen nog 34.900 bedrijfsauto's. Met een daling van 400 voertuigen viel de verkoop in januari dit jaar 1,4 procent lager uit. Als oorzaak zien de Duitsers het zoveelste hoofdstuk uit het dieselschandaal. Eind december besloot de Duitse fabrikant om de verkoop van de T6-bus in Duitsland tijdelijk stop te zetten nadat uit onderzoek bleek dat de dieselvarianten veel meer stikstofoxiden produceerden dan is toegestaan.

In West-Europa resulteerde dat in de grootste daling: 11,5 procent minder bedrijfswagens dan in de periode een jaar eerder. Toch blijft West-Europa met 21.400 verkochte bedrijfsauto's met afstand de belangrijkste markt voor Volkswagen. In het overzicht vinden we ook een aantal groene cijfers: in Oost-Europa waren er 5,9 procent meer kopers (2.800 voertuigen), de markt in Zuid-Amerika steeg met 37 procent naar 4.900 exemplaren en ook in Afrika in zijn geheel waren er veel meer kopers (+58,7 procent).

Hoewel bepaalde versies van de Transporter dus even niet werden verkocht, tekenden wereldwijd 10.600 klanten een koopcontract voor een T6. Van de Amarok produceerde Volkswagen 7.500 exemplaren (+20,4 procent) en ook de nieuwe Crafter wist veel nieuwe eigenaren te vinden (+45,7 procent). Het populairste model is de enige daler in de rij van lichte bedrijfsvoertuigen van Volkswagen. Met 13.000 geleverde Caddy's daalde de verkoop van de kleinste bedrijfswagen met 1,6 procent.