Tot drie jaar na aanschaf Volkswagen laat Duitsers diesels inruilen

Slideshow

Duitsland en dieselauto's: de combinatie is de laatste tijd al meermalen in het nieuws gekomen. De komende maatregelen om diesels uit steden te weren om zo de luchtkwaliteit te verbeteren, zorgen nu ook bij Volkswagen voor actie.

Na BMW volgt nu ook het merk uit Wolfsburg: Volkswagen geeft Duitse kopers van auto's met een dieselmotor vanaf april een inruildeal. Als ze binnen drie jaar na aankoop van een dieselauto worden getroffen door een rijverbod in hun woon- of werkplaats kunnen ze hun auto inruilen voor een model met een andere krachtbron. Hiermee wil het merk de klanten van dieselauto's meer zekerheid geven. De actie geldt bij inruil op een geheel of vrijwel nieuwe auto die niet door de milieuzone wordt getroffen. De auto's moeten wel bij een officiële Volkswagen-dealer zijn gekocht.

Geheel gratis is de inruil niet. Naast de dagwaarde van de auto, die door een onafhankelijke instantie wordt bepaald, geeft de Volkswagen-dealer de desbetreffende kopers een forse en modelafhankelijke inruilbonus. Die is gebaseerd op de bonus van een reeds bestaande actie, die Volkswagen Duitsland sinds vorig jaar augustus heeft lopen. Bij de inruil van een dieselvoertuig dat voldoet aan de Euro 1- tot en met Euro 4-emissienormen op een nieuwe auto krijgen zij een extra korting. Bij de aanschaf van een nieuwe Polo betekent dat een korting van € 3.000, de koper van een Tiguan of Tiguan Allspace ontvangt € 4.000. Wie zijn diesel inruilt voor een Golf, Golf Sportsvan, Golf Estate of Touran betaalt € 5.000 minder. Bij de aankoop van een Passat, Arteon, Sharan of Touareg loopt de extra korting op tot € 10.000. Deze actie loopt tot 30 juni 2018. Tot nu toe hebben sinds de start zo'n 120.000 klanten gebruikgemaakt van de actie. De nieuwe actie die garantie aan dieselrijders geeft, gaat dit weekend in en verloopt aan het einde van het jaar.