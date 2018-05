Met sperdifferentieel Volkswagen komt met 290 pk sterke Golf GTI TCR

Volkswagen laat middels een set schetsen weten dat het een nieuwe variant van de Golf GTI meebrengt naar het jaarlijkse GTI Treffen aan de Wörthersee.

Waar de enige in Nederland leverbare Golf GTI 245 pk uit zijn 2.0 TSI perst, is de Golf GTI TCR die Volkswagen heeft klaargestoomd voor het jaarlijkse GTI-feestje in Oostenrijk 290 pk en 370 Nm sterk. De toevoeging TCR is natuurlijk een verwijzing naar de auto waarmee Volkswagen de circuits onveilig maakt. Sterker nog: volgens Volkswagen is het de straatversie van die auto.

Met zijn nieuwe vermogen, dat via een DSG-transmissie naar de voorwielen wordt gestuurd, moet de Golf GTI TCR een topsnelheid van 264 km/h. Een sperdifferentieel is aanwezig. Waar Wörthersee-creaties als deze veelal puur dingen als blikvanger tijdens de show, gaat de Golf GTI TCR wel degelijk in productie. Eind dit jaar komt de top-GTI op de markt.