Knallen op de zoutvlakte Volkswagen Jetta zet snelheidsrecord

Volkswagen heeft op de zoutvlakte van Bonneville in de Amerikaanse staat Utah met een heftig gemodificeerde Jetta het snelheidsrecord in de BGC/G-klasse op zijn naam weten te zetten.

De Jetta behaalde tijdens zijn recordpoging op dinsdag een snelheid van 210,16 mijl per uur (omgerekend 338,22 kilometer per uur). Het vorige record, neergezet door John Hanson in september 2016, stond op 335,5 kilometer per uur. De recordpoging zou eigenlijk al eerder plaatsvinden, maar werd wegens problemen met de transmissie van de auto uitgesteld.

De auto in kwestie is in de basis een Jetta GLI, de GTI-versie van de Jetta. In het vooronder ligt net als in de productieversie een 2.0 TSI, al is het blok heftig onder handen genomen. De krachtbron in deze aangepaste Jetta is volgens Volkswagen goed zijn voor meer dan 500 pk.

Volkswagen spreekt van een cW-waarde van 0,27, een aangepast onderstel, speciale wielen en een sperdifferentieel. Het interieur is gestript en voorzien van zaken als een rolkooi en een brandblusser. Achter op de auto zijn parachutes gemonteerd om de auto tot stilstand te brengen.