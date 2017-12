Slideshow

Volkswagen Jetta opnieuw in beeld Voorkant, achterkant én interieur

Eerder deze week konden we al een blik werpen op de flank van de nieuwe Volkswagen Jetta, vandaag volgt beeld van de voor- en achterkant. Ook het interieur is al in geschetste vorm te zien.

"Voorlopig zullen we het met deze ene plaat moeten doen, maar Volkswagen kennende zal er nog een hele reeks plaagplaten en -video's worden vrijgegeven alvorens de auto op 13 januari wordt gepresenteerd". Zo eindigden we maandag het artikel over de eerste teaser van Volkswagens nieuwe compacte sedan. De voorspelling komt nu uit, maar gelukkig leveren de Duitsers meerdere afbeeldingen in één keer af. De voorzijde is onmiskenbaar van Volkswagen en vertoont dankzij de combinatie van grille en koplampen veel overeenkomsten met de T-Roc. Aan de achterkant is de brede 'luifel' tussen de achterlichten te zien die op steeds meer moderne auto's z'n intrede doet.

Ook het interieur is met de strakke lijnen een typisch Volkswagen-ontwerp, al zijn er wat afwijkende zaken te zien. Zo huizen de ventilatieroosters niet boven of naast, maar onder het centrale infotainmentscherm. Dat betekent dat laatstgenoemde enkele centimeters hoger kan worden gemonteerd. De Jetta wordt onthuld op de North American International Auto Show in Detroit, die begin volgend jaar zijn deuren opent. De kans dat de compacte vierdeurs sedan naar Nederland komt, is overigens niet groot.