Volkswagen investeert verder: 22,8 miljard euro Nieuwe Golf en verschuiving productie

Volkswagen laat weten dat het tussen 2018 en 2022 22,8 miljard euro investeert in zichzelf. Het bedrag wordt vooral in het thuisland gespendeerd.

Volkswagen heeft met zijn 2025+-strategie een route uitgestippeld waarmee het bedrijf zich klaar wil stomen voor de toekomst. Tussen 2018 en 2022 wordt bijna 23 miljard euro gestoken in onder andere het verder ontwikkelen van het modulaire productieproces, het ontwikkelen van nieuwe modellen en de ontwikkeling van e-mobiliteit.

Het gros van het bedrag, zo'n 14 miljard euro, wordt in het thuisland geïnvesteerd. Volkswagen wil zijn productiefaciliteit in Zwickau, waar het momenteel de Golf, Golf Variant en Passat Variant bouwt, ombouwen tot een e-mobility-centrum. Hier is een investering van 1 miljard euro mee gemoeid. Zwickau krijgt dus een grote rol in de productie van EV's die van het MEB-platform gebruikmaken. De productie van de Golf en Passat wordt overgeheveld naar Wolfsburg en Emden. Volkswagen reserveert 2,9 miljard euro om thuisbasis Wolfsburg gereed te maken voor de komst van de volgende generatie Golf. Emden gaat zich vooral met de productie van de Passat bezighouden. Hiervoor reserveert Volkswagen 1,1 miljard euro.

Andere productielocaties die financiële aandacht krijgen, zijn de fabrieken in het Spaanse Pamplona, in het Portugese Palmela en in het Slowaakse Bratislava. Hier moeten meer modellen die van het MQB-platform gebruikmaken gebouwd worden. In de fabrieken in Mexico, de Verenigde Staten en Rusland komt een grotere nadruk op SUV's te liggen.

In 2020 is de I.D. de eerste Volkswagen op die modulaire elektrische basis. Over die MEB-modellen meldt het merk nog dat het er ook ruimte is voor een B-segmenter met plek voor zeven inzittenden. In 2020 wil Volkswagen zo'n 100.000 I.D's bouwen. Vijf jaar later moet de productieteller van alle Volkswagen-EV's jaarlijks al 1 miljoen stuks staan.