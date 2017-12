Slideshow

Volkswagen in beroep tegen speciale onderzoeker Onduidelijk of zaak in behandeling wordt genomen

Volkswagen gaat in beroep bij het constitutioneel gerechtshof in Karlsruhe, het hoogste rechtsorgaan van Duitsland, tegen een beslissing van een lagere rechtbank om een deskundige aan te stellen voor een deskundigenonderzoek naar het emissieschandaal.

Volkswagen heeft inmiddels bevestigd dat het tegen de beslissing van de rechtbank van Celle in beroep is gegaan. Het is nog onduidelijk of het constitutioneel gerechtshof de zaak ook daadwerkelijk in behandeling zal nemen.

In november oordeelde de rechtbank van Celle dat een speciale deskundige moest worden aangesteld om te onderzoeken of de Volkswagen-top willens en wetens informatie over software van dieselmotoren heeft achtergehouden. Deze software zorgde ervoor dat dieselmotoren van Volkswagen, Audi en Skoda, alle onderdeel van de Volkswagen Group, tijdens laboratoriumtests minder uitstootten dan in de praktijk. Een dergelijk onderzoek was de wens van drie groepen Amerikaanse aandeelhouders. Zij willen weten of er sprake is geweest van plichtsverzuim.

Volkswagen wil met het beroep voorkomen dat de gerechtelijk aangestelde deskundige, een econoom uit Düsseldorf, aan zijn opdracht kan beginnen, zo blijkt uit onderzoek van de Süddeutsche Zeitung dat vrijdag openbaar is gemaakt. De krant verrichtte het onderzoek in samenwerking met de omroepen NRD en WDR.