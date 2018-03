Slideshow

Volkswagen I.D. Vizzion is los Stuurloos autonoom

Volkswagen heeft tijdens de Volkswagen Night aan de vooravond van de Autosalon van Genève het doek getrokken van de I.D. Vizzion. Wij hebben alle details.

De I.D. Vizzion is de vierde concept-car die Volkswagen onder zijn toekomstige I.D.-familie schaart. De I.D., I.D. Buzz en I.D. Crozz gingen hem al voor en waar die auto's de vorm aannamen van respectievelijk een hatchback, een busje en een SUV is deze I.D. Vizzion een forse sedan.

De Baladi Orange gespoten I.D. Vizzion staat op 24-inch lichtmetalen wielen en meet 5,16 meter in de lengte, is 1,95 meter breed en 1,5 meter hoog. Tussen de voor- en achteras bevindt zich een afstand van 3,1 meter. De achterportieren slaan 'andersom' open en een B-stijl ontbreekt. De bagageruimte is 565 liter groot.

Net als zijn andere I.D.-broertjes uitgerust met een elektrische aandrijflijn. In de vierwielaangedreven I.D. Vizzion is die uit twee elektromotoren bestaande hardware 306 pk sterk en de elektrische levenslust wordt geput uit een 111 kWh groot accupakket dat in de bodem is verwerkt. Op een acculading moet het studiemodel 665 kilometer kunnen afleggen. Een sprint vanuit stilstand naar een snelheid van 100 km/h moet in 6,3 tellen af te leggen zijn.

Geen toekomstvisie of I.D.-studiemodel zonder autonome functies en zodoende is ook de I.D. Vizzion in staat op geheel zelfstandig, zelfs op het hoogste niveau 5, door het verkeer te gaan. Bij 'autonomie niveau 5' hoef je als inzittende onder geen enkele omstandigheid het stuur ter hand te nemen. Dat is natuurlijk ook de reden dat een stuur zelfs niet aanwezig is deze concept-car. Het gehele interieur oogt vrij kaal, daar zaken als klimaatregeling en infotainment met stemcommando's en handgebaren zijn te bedienen. Daar blijft het niet bij. Ook via hologrammen die middels Microsofts HoloLens worden weergegeven is de auto te bedienen.

Het ontbreken van een reguliere stuurinrichting maakt het volgens Volkswagen mogelijk het concept van een interieur min of meer opnieuw uit te vinden. Wel zegt het merk dat de wijze waarop interactie met de auto via 'augmented reality' plaatsvindt, een voorproefje is van een auto 'van het jaar 2030'. Nog even geduld dus, al kunnen we ons voorstellen dat gadgetliefhebbers de tijd snel zien verstrijken. De I.D. Vizzion is namelijk uitgerust met een virtuele assistent, een soort digitale gastvrouw/-heer die zelfs empathie kent. Het systeem leert ook nog eens van de inzittenden. Wel laat Volkswagen doorschemeren dat dit studiemodel meer is dan een verre vooruitblik. Zo moet de mate van autonomie in deze auto in 2025 al verkrijgbaar zijn en is ook het lijnenspel van de auto meer dan slechts een verre toekomstvisie.

IQ Light

We zien een forse, relatief lage sedan met een verlicht Volkswagen-beeldmerk op de neus. Als een van de eigenaren nabij de auto wordt gedetecteerd, licht een impuls de flank van de auto wit op. Deze verlichting is interactief en dat houdt in dit geval in dat de auto er mee kan communiceren. De koplampen zijn HD Matrix-exemplaren, units met 8.000 lichtpixels. Volgens Volkswagen kunnen deze units gebruikt worden om symbolen op de weg te projecteren, denk aan een zebrapad om aan te geven dat voetgangers kunnen oversteken. Volkswagen gaat dergelijke techniek in de toekomst onderbrengen onder de naam IQ Light. De complete achterruit doet overigens dienst als derde remlicht, de gehele ruit is namelijk niets minder dan een enorm OLED-scherm. Hoe harder je remt, hoe verder de achteruit vanuit de onderkant 'vol loopt' met rood licht.

Opmerking: Voordat we en masse gaan roepen dat er wel heel veel nieuws van de Volkswagen Groep op de site staat: vanavond was de Volkswagen Night aan de vooravond van Genève, een evenement waar veel merken van het concern alvast nieuws presenteren. Morgen is de variatie groter, geen zorgen.