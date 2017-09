Slideshow

Volkswagen Group verscherpt milieudoelstellingen Concern wil comeback maken en voorbeeld worden

De Volkswagen Group toont zich van zijn ambitieuze kant met verscherpte milieudoelstellingen. Het concern wil leider worden op het gebied van milieuvriendelijke bedrijfsvoering.

"Wij willen de invloed van de Volkswagen Group op het milieu met nog eens 20 procent extra terugbrengen. Dat betekent dat wij tegen 2025 zo'n 45 procent minder energie en water zullen verbruiken dan in 2010 het geval was. Daarbij moeten ook de hoeveelheid afval, de CO2-uitstoot en de uitstoot van vluchtige organische stoffen met 45 procent omlaag." Dat verklaart CEO Matthias Müller. "Wij gaan een belangrijke bijdrage leveren aan het tegengaan van klimaatverandering en het verbeteren van de luchtkwaliteit in steden," voegt de topman toe.



Dat betekent niet alleen dat er meer efficiëntie nodig is bij de auto's zelf, maar ook bij het productieproces. Volkswagen wil daarbij minder vervuiling veroorzaken en denkt daarbij ook aan de milieubelasting bij het slopen van auto's.



De Volkswagen Group staat erbij stil dat dit bericht in een schril contrast staat met het dieselschandaal: "Volkswagen moet hard werken om zijn toppositie in de duurzaamheidsranglijsten terug te krijgen. Wij stonden in augustus 2015 bovenaan, maar moesten die positie – meer dan terecht – afstaan vanwege het emissieschandaal. Wij moeten nu gezamenlijk werken aan een comeback. Het werk van honderden milieuexperts binnen de Volkswagen Group is een belangrijke stap in de goede richting." Dat zegt Bernd Osterloh, voorzitter van VW Group's ondernemingsraad.