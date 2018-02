Slideshow

Volkswagen belooft T-Roc cabriolet Open Beetle ruimt het veld

In de laatste jaren heeft Volkswagen meerdere concept-cars laten zien in de vorm van een open SUV. Die blijken geen pure luchtfietserij: in 2020 komt er daadwerkelijk een cabrioletversie van de T-Roc!

De T-Cross Breeze en T-Roc Concept waren primair voorbodes van de dichte SUV's die hen zouden volgen of nog moeten gaan volgen, maar bleken meer dan dat. Het ontbrekende of verwijderbare dak van de vrolijke open showstoppers haalt wel degelijk het productiestadium, blijkt nu. De T-Roc cabriolet (of dat ook daadwerkelijk z'n naam is, is nog niet bekend) wordt op bovenstaande afbeelding al getoond. Daarop zijn geen grote verrassingen te zien: de T-Roc verliest twee deuren en een dak en krijgt in plaats daarvan en stoffen kap. Tenzij er voor 2020 nog grote verrassingen gebeuren, is Volkswagen straks de derde fabrikant met een volledig open SUV in z'n gamma. Nissan begon de 'trend' met de hier niet leverbare Murano Crosscabriolet en Land Rover volgde met de opmerkelijke Range Rover Evoque Convertible. Goed, auto's als de Jeep Wrangler en Mercedes G-klasse zijn er ook in open vorm, maar vallen op meerdere gebieden toch in een totaal andere categorie.

Beetle

De belofte van Volkswagen is bijzonder goed nieuws voor cabrioliefhebbers, want enigszins betaalbare cabriolets zijn dun gezaaid. Waar fabrikanten tot enkele jaren terug vaak één of meerdere compacte zonaanbidders in hun gamma hadden, begint het open feest momenteel bij auto's als de BMW 2-serie en Audi A3, de Fiat 500C daargelaten. Echt goedkoop zal de T-Roc cabriolet evenmin worden, maar het is in ieder geval een welkome aanvulling binnen het Volkswagen-gamma na het verdwijnen van de Golf cabriolet. Ook de Beetle Cabrio wordt namelijk geschrapt. Volkswagen meldt in de berichtgeving rondom de open T-Roc dat die auto 'de enige cabriolet binnen de Volkswagen line-up' zal zijn en de open Beetle is nu al niet meer in de configurator te vinden.

De T-Roc cabriolet zal worden gebouwd in Osnabrück, in de voormalige fabriek van Karmann die ook verantwoordelijk was voor onder meer de open versies van de Golf. Daar kunnen jaarlijks tot 20.000 open T-Rocs van de band rollen.