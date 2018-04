Ook diesels aan mild hybrid Volkswagen belicht nieuwe aandrijflijnen

Tijdens het International Vienna Motor Symposium in Wenen heeft Volkswagen een licht geworpen op nieuwe aandrijflijnen die op termijn hun plaats zullen vinden in productiemodellen.

Volkswagen benadrukt tijdens het motorensymposium dat de Golf volgend jaar de eerste Volkswagen is met een 48V-mild hybrid-systeem aan boord. Door de 48-volt-hulp kan de auto zijn motor niet alleen uitschakelen bij stilstand, maar bijvoorbeeld ook als er wordt uitgerold. Bovendien helpt de starter-generator bij de eerste meters met accelereren. Alles bij elkaar zou het volgens Volkswagen zo'n 0,3 liter per 100 km besparen. Na de Golf is de rest van het modellengamma aan de beurt.

Verder meldt Volkswagen de komst van de nieuwe 1.5 TGI Evo, een motor met variabele turbinegeometrie die aardgas lust. Het blok is 130 pk sterk en wordt dit jaar voor het eerst geproduceerd. In de huidige Golf, met DSG-transmissie, moet het verbruik op 3,5 kg aardgas per 100 km liggen, goed voor een actieradius van 490 kilometer. Daarna kan nog 190 kilometer op benzine worden gereden.

Meer motorennieuws komt in de vorm van een volledig nieuwe 2,0-liter TDI. Deze dieselmotor profiteert tevens van mild hybrid-techniek. De nieuwe 2.0 TDI's komen beschikbaar in vermogens van 136 tot en met 204 pk. Volgens Volkswagen zijn de nieuwe blokken lichter, zuiniger en leveren ze gemiddeld gezien 9 procent meer vermogen en koppel. Uitgebreide specificaties volgt later.