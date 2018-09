Uitzwaaien maar Volkswagen Beetle in 2019 uit productie

De Volkswagen Beetle is in Nederland al even alleen nog uit voorraad leverbaar en spoedig lijkt het Beetle-avontuur tot een definitief einde te komen.

Gisteren schreven we al over de mogelijke komst van een 'Final Edition' voor de Beetle, een uitzwaaiversie waarmee het begin van het einde voor de tweede generatie van Volkswagens retromodel ingeluid leek te worden. Vandaag is die daadwerkelijk allerlaatste serie Beetles officieel aangekondigd.

Volkswagen brengt de Final Edition vooralsnog alleen op de Noord-Amerikaanse markt. Het merk kondigt aan de Beetle in juli voglend jaar uit productie te nemen en zegt met de speciale uitvoering - die overigens beschikbaar komt als Final Edition SE en als Final Edition SEL - het laatste modeljaar van de auto te vieren. Hinrich J. Woebcken, CEO van de Noord-Amerikaanse tak van Volkswagen, zegt dat er geen directe plannen zijn om de Beetle te vervangen. Wel zegt de topman daarbij dat je "[...] nooit nooit moet zeggen".

Het uiterlijk van deze speciale edities knipoogt naar dat van de Ultima Edición van de oer-Beetles die nog tot 2003 in Mexico werden gebouwd. Die versies waren alleen in beige en lichtblauw leverbaar. De nieuwe Final Editions speciaal geleverd in Safari Uni en Stonewashed Blue, al zijn ook kleuren als Pure White, Deep Black Pearl en Platinum Grey beschikbaar. De auto's worden standaard voorzien van extra chroom, hebben meegespoten zijspiegelkappen en de dichte Beetle krijgt een schuifdak mee. De Final Edition SEL-versies komen daarnaast te beschikken over bi-xenon-kijkers, led-achterlichten en mistlampen. Uiteraard horen speciale lichtmetalen wielen bij de uitzwaaisessie. In alle gevallen ligt een 175 pk sterke 2.0 TSI onder de kap.

Volkswagen bouwt de Beetle dus nog eventjes in Mexico, maar medio volgend jaar is het uit met de Beetle-pret. In 2022 brengt Volkswagen de elektrische productieversie van de I.D. Buzz op de markt, een auto waarmee het retro-gehalte in ieder geval enigszins behouden blijft.

In Nederlad zijn tot op heden in totaal 1.476 Beetles verkocht. De auto kwam hier in 2012 op de markt en had toen direct zijn beste jaar. 444 exemplaren vonden een eigenaar. In 2013 zakten de verkopen al tot 366 stuks en in 2014 doken ze voor eens en voor altijd onder de grens van 200 stuks per jaar. 2015 was tot op heden het dieptepunt, toen werden slechts 122 verkoopcontracten ondertekend. De teller staat in de eerste 8 maanden van dit jaar op 73 exemplaren. Voorganger New Beetle deed het in totaal 5.593 verkochte exemplaren beter, maar ook niet denderend.