Final Edition in aantocht 'Volkswagen Beetle definitief ten einde'

In Nederland staat de Volkswagen Beetle al een tijdje niet meer in de configurator en over het definitieve einde wordt al even gesproken, maar nu lijkt het moment dan toch daar.

De liefhebbers van Volkswagen-forum VWvortex hebben namelijk de hand weten te leggen op een document dat door Volkswagen aan de Amerikaanse National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA, de Amerikaanse RDW) gestuurd. Daarin zouden toekomstige chassisnummers zijn opgenomen met daaraan gekoppeld de auto's waar ze bij horen. Eén van die auto's is de 'Final Edition' van de Beetle en Beetle Cabriolet. Alsof die naam nog niet genoeg zegt, is in het verleden ook nog eens gebleken dat 'Final' bij een Beetle echt het einde betekent. De New Beetle, de voorganger van de huidige Beetle dus, kreeg ook zo'n versie en verdween even later van het toneel.

Uiterlijk in 2019 lijkt het dan ook definitief over zijn voor de herboren kever. Een opvolger lijkt namelijk niet in het vat te zitten, vooral omdat het volgens Volkswagens ontwikkelingsbaas Frank Welsch 'niet mogelijk is om eindeloos nieuwe New Beetles uit te brengen'. In plaats daarvan moet de ID Buzz, een elektrische auto met een uiterlijk dat aan de klassieke Volkswagenbus doet denken, de retro-honger stillen. Op termijn wordt een elektrische kever-achtige niet uitgesloten, maar concrete plannen zijn er voor zover bekend nog niet.

De huidige Beetle verscheen in 2013 als dichte driedeurs en als open Cabriolet. Met het verdwijnen van die laatste en de Golf Cabrio heeft Volkswagen geen open auto meer in z'n gamma, maar daar moet op termijn verandering in komen door een open T-Roc.