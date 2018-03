Slideshow

'Volkswagen Arteon komt als Shooting Brake' Wellicht ook zescilindermotor

Volkswagen zou gezegd hebben dat er een stationwagenversie van de Arteon ernstig wordt overwogen. Ook een grotere, krachtiger motor, wellicht in de vorm van een zescilinder, zou een optie zijn.

Het nieuws is afkomstig van onze Britse collega's bij Auto Express. Zij vingen het op tijdens de presentatie van de Arteon voor de Amerikaanse markt, waar het model later dit jaar z'n opwachting maakt. Een versie met een ver naar achteren doorlopend dak wordt wellicht 'Shooting Brake' genoemd, want de reguliere Arteon wordt door Volkswagen graag in de Coupé-hoek ondergebracht. Productmanager Elmar-Marius Licharz zou gezegd hebben dat hij maar wat graag een Arteon Shooting Brake zou maken. "De plannen zijn er, maar ze zijn nog niet definitief", luidt zijn voorlopige oordeel.

Dat geldt ook voor de plannen voor een Arteon met zescilindermotor. Daarvan zou al een test-exemplaar zijn gebouwd. Als zo'n auto er komt, wordt het blok ook in de grote Atlas-SUV gemonteerd, meldt Licharz. Dat bevestigt het vermoeden dat het idee van een zespitter vooral met het oog op de Amerikaanse markt tot stand is gekomen, want de Atlas is alleen daar onder die naam leverbaar. In Europa kennen we het model helemaal niet, terwijl de auto in China als Teramont door het leven gaat.