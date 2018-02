Slideshow

Voitures Extravert presenteert Quintessenza Nederlandse elektro-911

Quintessenza. Het klinkt net als de merknaam ‘Voitures Extravert‘ verre van Nederlands, maar toch is deze auto een Nederlands product. Onder het uiterlijk van een klassieke Porsche 911 schuilt moderne elektrotechniek.

De auto op de bovenstaande foto is nog daadwerkelijk een klassieke 911, maar achter de schermen wordt bij Voitures Extravert hard gewerkt aan de definitieve en volledig elektrische Quintessenza. Het in Helmond gevestigde bedrijf neemt een oudere Porsche 911 als basis, plukt die helemaal kaal, bouwt alles opnieuw op en monteert gedurende dat proces een moderne elektrische aandrijflijn in de klassiek ogende koets. De elektromotor krijgt z'n stroom van een accupakket met een capaciteit van 60 kWh, wat goed zou moeten zijn voor een actieradius van 400 km. Vlot is de auto met een 0-100-tijd van 6 seconden ook, en met onder meer airco en stuurbekrachtiging moet het in deze '911' een stuk beter uit te houden zijn dan in het origineel.

Wegligging

Die accu's liggen bovendien niet alleen achterin, maar ook voorin. "Het klassieke 911-probleem wordt daarmee eigenlijk opgelost", vertelt mede-oprichter Martijn van Dijk. "De wegligging van die auto is aantrekkelijk voor sommigen, maar buitengewoon lastig voor de meesten. Daar heeft onze auto geen last meer van." Samen met vriend en compagnon Jurgen Moerman is Martijn al even bezig zijn met de ontwikkeling van deze bijzondere neo-klassieker. "We wilden niet in de valkuil van een te haastige introductie stappen, zoals veel start-ups voor ons hebben gedaan. Daarom treden we nu pas actief in de openbaarheid en kunnen we straks een auto presenteren die helemaal af is." 'Straks' duurt niet lang meer, want op dit moment wordt er in Duitsland hard gewerkt aan het klaarmaken van een eerste exemplaar. Die auto wordt gebruikt om de techniek uit te kristalliseren, waarna er dit jaar nog vijf klantenauto's op de weg moeten verschijnen.

"De hoeveelheid Porsches op de weg wordt door ons groter, niet kleiner"

Verkwanselen

Voitures Extravert gebruikt daarvoor zoals gezegd 911's als basis, maar heeft het toch over nieuwe auto's. "We bouwen geen klantenauto's om, maar hebben het proces van begin tot eind in eigen hand. We kiezen zelf een geschikt exemplaar en halen die volledig uit elkaar. Alles wat met de verbrandingsmotor te maken heeft, wordt daarbij verwijderd en de auto wordt met nieuwe onderdelen weer opgebouwd." Het klassieke uiterlijk is deels schijn: "We blijven af van exemplaren uit de jaren 60 en auto's die vanwege hun zeldzaamheid of conditie nu al zeer waardevol zijn. In plaats daarvan zal het gaan om auto's uit de jaren 70 en 80 die met originele onderdelen van een klassiek uiterlijk worden voorzien." Ook de bredere carrosserie van latere 911's behoort daarmee tot de mogelijkheden. Van Dijk is door dit beleid niet bang om historisch erfgoed te verkwanselen: "We verknallen geen 911's, maar brengen tragische gevallen op een niveau dat ze anders nooit behaald zouden hebben. De hoeveelheid Porsches op de weg wordt door ons bovendien groter, niet kleiner."

Passie

De vergelijking met Singer dringt zich al snel op. Ook dat bedrijf bouwt bestaande 911's opnieuw op met gebruikmaking van klassieke en moderne elementen, al zijn Singers zeker niet elektrisch. Qua prijs zitten de twee wel degelijk op dezelfde lijn. Dat betekent dat ook een Quintessenza vanaf zo'n €300.000 exclusief belastingen van eigenaar wisselt. Veel hangt wel af van de samenstelling die de koper kiest, want iedere auto wordt tot in detail aangepast aan de wensen van de klant. "Als je de prijzen van de donor-auto, de gebruikte onderdelen en de productie bij elkaar optelt, is deze prijsstelling uitstekend verklaarbaar", legt Martijn uit. "Het profiel van huidige klantengroep is erg eenduidig: het zijn allemaal ondernemers die met deze auto hun eigen verhaal willen vertellen. Een aantal van hen zijn bijvoorbeeld actief in duurzaamheid en gebruiken deze auto als 'vehikel' om hun visie over te brengen of te onderstrepen." Is duurzaamheid ook wat de mannen achter Voitures Extravert drijft? Niet per se, al is het wel een belangrijk element. De basis ligt echter elders: "De passie begint bij de auto, het design. Wij bieden de mogelijkheid om als het ware terug in de tijd te reizen met een klassieke auto, maar dan met een product dat je gewoon nieuw kunt bestellen. Een auto waarmee je dagelijks de weg op kunt, bovendien."