Vijftien auto's tegen de muur bij EuroNCAP Fiat Punto haalt nu nul sterren

Nooit eerder waren de mensen van EuroNCAP zo druk met het testen van auto's, want ook nu werden er weer vijftien auto's onder de loep genomen. Een echte sterrenregen viel er echter niet.

Het is een bijzonder rijtje geteste auto's, want slechts zeven écht nieuwe modellen werden voor het eerst aan de test onderworpen. De Hyundai Kona, Kia Stinger, vierde generatie van de BMW 6-serie en Jaguar F-Pace behaalden allemaal de topscore van vijf sterren. Twee sterren minder kregen de Chinese MG ZS, nieuwe Dacia Duster en Kia Stonic. De Kia krijgt bij een tweede test echter wel vijf sterren, maar deze verdient hij pas als het extra veiligheidssysteem wordt aangevinkt op de optielijst.

Naast geheel nieuwe modellen, werden ook auto's waarvan we een facelift hebben gezien onder handen genomen. Dit om, zoals NCAP het zelf zegt, een eerlijk verhaal te hebben voor de consument. Wat opvalt: veel modellen scoren beduidend minder dan eerder, al is dat ook te wijten aan het aangescherpte sterrensysteem. Zo krijgen de Toyota Aygo, Alfa Romeo Giulietta, Ford C-Max, Opel Karl en de DS 3 nu 'slechts' drie sterren, waar veel modellen bij de introductie enkele jaren geleden vijf sterren scoorden. De nieuwe Toyota Yaris behield wel de vijf sterren nadat het zwaar gefacelifte model tegen de muur werd gereden.

Een model wat zo slecht scoorde dat het geen enkele ster kreeg, is de Fiat Punto. De Italiaan, die in de basis uit 2006 stamt, is nog steeds in één variant nieuw leverbaar. De jaren laten echter hun sporen na, want met de huidige testcriteria scoort de Punto nergens een ster. Vooral in de veiligheidsassistentie is het niveau ondermaats, want de bestuurder wordt enkel gewaarschuwd als hij of zij de gordel niet om heeft. In 2005 scoorde de auto met de criteria die er toen golden wel vijf sterren.