Vijfmaal speciaal: Genesis G90 Editions Kijkgenot

Hyundais luxedivisie Genesis is vooralsnog niet in Europa actief, iets wat het kijken naar deze vijf bijzonder aangeklede G90's tot een pijnlijke aangelegenheid maakt.

Genesis schuift vijf speciale edities van de G90, voorheen Equus, naar voren. De op bijzondere wijze aangeklede toplimo's maken op 4 maart hun publieksdebuut tijdens de 90e uitreiking van de Academy Awards (Oscars) in Hollywood.

Elke G90 is aangekleed volgens een speciaal thema. Zo is er de G90 'A Touch of Sensuality', een variant die in een combinatie van zilver en bruin is uitgevoerd. Vanbinnen is deze smaak uitgerust met een volledig bruinleren interieur. Dan is er de G90 Stardust, de G90 The Ruler, de G90 Emerald Dream en de G90 Refined Understatement, alleen G90's met een bijzondere kleurstelling. Welke is jouw favoriet?