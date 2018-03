Slideshow

Vijf miljoen keer Kia Sportage Bestseller voor Kia

Dit jaar blaast de Kia Sportage 25 kaarsjes uit. De slingers mogen daarnaast even blijven hangen, want de cross-over behaalt gelijk een verkoopmijlpaal!

Het vijf miljoenste exemplaar is namelijk over de toonbank gegaan. De eerste Sportage reed in 1993 uit de showroom. Een half miljoen exemplaren van dezelfde generatie volgden hem. De tweede generatie bleek populairder en zag de verkoopcijfers verdubbelen. In 2010 verscheen de derde generatie op de Nederlandse weg. Wereldwijd verkocht Kia in zeven jaar tijd hier ruim twee miljoen exemplaren van. Nu is het de beurt aan de vierde generatie die in de afgelopen 29 maanden wereldwijd al één miljoen keer over de toonbank ging.

In 2016 en 2017 stootte de Sportage de Rio van de troon als wereldwijde bestverkochte auto van het merk wereldwijd. In Nederland verscheen de Sportage in 1994 op de weg. Sindsdien zijn er 40.000 exemplaren op geel kenteken verschenen. In 2017 neemt de Sportage de vierde plaats in na 2.436 verkochte exemplaren. De Picanto, Niro en Rio gaan hem hier nog voor.