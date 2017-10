Slideshow

Viermaal Ford Focus naar SEMA Metamorfose voor ST én RS

Tunerwalhalla SEMA is het podium waarop vier aangepaste Fords Focus komen te staan. Zowel de ST als de RS worden onder handen genomen.

Het Midnight Purple-kleurige gevaarte op de openingsfoto is een Focus ST die is uitgebouwd met een vrij forse bodykit. Omdat de SEMA Show een vergaarbak is van rariteiten is een op het dak geplaatst landingsplatform voor een drone natuurlijk een mooie feature om mee te pronken. De 2,0-iter grote EcoBoost viercilinder is voorzien van een grotere turbo van Borg Warner en Ford hangt een sportuitlaatsysteem onder de hatchback.

De overige Focussen die over twee weken in Las Vegas staan, zijn RS'en. Het drietal wordt elk op een andere manier volgehangen met spoilers, 19- tot 20-inch grote wielen, turbo's en knalpijpen. Of de kleine Focus-armada geslaagd is, laten we maar even in het midden.