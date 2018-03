Slideshow

Video-overzicht Genève 2018 Van Ceed tot Concept M8 Gran Coupé

Afgelopen week was het dan zover. De beursvloer in Genève stroomde vol met bijna 50 primeurs. Naast alle nieuwsberichten verschenen er ook video's op de site. Roy en Marco gingen op pad en maakten 5 berusverslagen en 9 specials. Hieronder het overzicht.

Beursverslag Deel 1

Nog voor de start van de officiële persdag was het al tijd om bij Mercedes-Benz en Volkswagen langs te gaan. Bij Land Rover staat daarnaast de tijdelijke terugkeer van de Defender in de spotlights.

Bekijk de video hier!

Beursverslag Deel 2

Tijd voor de eerste echte beursdag. Tijdens de eerste meters op de beursvloer gaan we langs Aston Martin, Ford en Polestar. Die laatste kennen we al even, maar dit is de eerste keer dat het publiek kennis mag maken met het nieuwe elektrische merk.

Bekijk de video hier!

Beursverslag Deel 3

In het derde deel van de beursverslagen gaan Marco en Roy langs bij Lamborghini. Daar staat de nieuwe Huracan Performante Spyder. Ook Toyota neemt power mee naar Zwitserland en toont de Supra Concept.

Bekijk de video hier!

Beursverslag Deel 4

Verder naar deel 4 waarin we Range Rover's nieuwste creatie tegenkomen: de SV Coupé. Verder passeren de BMW X4, Honda CR-V en Porsche Mission E Cross Turismo concept de revue.

Klik hier voor het hele verslag!

Beursverslag Deel 5

In het laatste videoverslag van de beurs in Genève komen er nog enkele primeurs langs. Zo gaan we langs de stands van Bugatti en Kia en zien we wat Hyundai allemaal in petto heeft.

Voor Beursverslag Deel 5 klik je hier!

Genève-special: Jaguar I-Pace

Jaguar presenteert voor het eerst een volledig elektrische auto. Twee elektromotoren, 400 pk én het is een SUV. Dit is de nieuwe I-Pace.

Bekijk de special hier!

Genève-special: Kia Ceed

De hatchback Ceed kenden we al van voor de beurs, de Sportswagon nog niet! Roy ging langs bij de Koreanen en vertelt je alles over de nieuwe Ceed (voortaan zonder apostrof).

Zie alles over de Ceed hier!

Genève-special: Ferrari 488 Pista

Als sinds de 360 komt er van iedere Ferrari met V8 middenmotor een krachtigere en lichtere editie. Bij de 488 luistert het monster naar de naam Pista.

Kom hier alles te weten over de Ferrari!

Genève-special: Toyota Auris

Geheel nieuw: de Toyota Auris. Scherper, moderner en een compleet nieuwe hybride aandrijflijn. Marco laat je alle ins en outs zien.

De special vind je hier!

Genève-special: Audi A6

Na de A7 volgt de? Nee! Niet de A8, maar de A6 ziet het publiekelijke levenslicht op de beursvloer in Genève. Benieuwd geworden?

Bekijk alles over de A6 hier!

Genève-special: Mercedes-AMG GT 4-door Coupé

Iets eerder gelekt dan verwacht, maar het blijft een verrassende verschijning. Met sterke invloeden van de nieuwe CLS-klasse staat hier de vierdeurs AMG GT.

Kom hier alles te weten!

Genève-special: BMW Concept M8 Gran Coupé

Vrijwel gelijktijdig met de Mercedes haalde BMW het doek van dit concept-model. De voorbode op een nieuwe 8-serie.

Zie hier hoe dat eruit ziet!

Genève-special: Peugeot 508

Een heuse vijfdeurs-coupé: dat is de nieuwe Peugeot 508. Een week voor de beurs leerden we hem kennen, nu zien we hem voor de eerste keer in real life.

En dat vind je hier!

Genève-special: Lamborghini Urus

Voor de laatste video vanuit Genève verplaatsen we ons naar de stand van Lamborghini. De Urus is al een tijdje geleden onthuld, maar ook deze debuteerde hier voor het publiek. Als hekkensluiter: de Urus.

Die video vind je hier!

Onthulling Renault EZ-GO

In Genève liet Lauren van den Acker de EZ-GO zien. Eerder reisde Jan al naar Parijs af om kennis te maken met Renault's nieuwe concept. Die video vind je hier!