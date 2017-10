Slideshow

Verstappen tevreden 'Het was een goede dag'

Max Verstappen had een goede dag in zijn Red Bull. Dat liet de Nederlandse Formule 1-coureur weten na zijn tweede plaats in de Grand Prix van Japan tijdens het podiuminterview. ,,Ik vind dit een heerlijk circuit en mijn snelheid was veelbelovend. Vooral op de zachte banden (softs) was ik zeer competitief'', zei de Limburger, die alleen de Britse klassementsleider Lewis Hamilton voor zich moest dulden. ,,Ik heb de laatste twee, drie ronden alles gegeven om het Hamilton nog moeilijk te maken. Ik k

Verstappen werd na afloop uitgeroepen tot coureur van de dag en dat was mede te danken aan zijn sterke opening. Hij startte als vierde, maar lag na de eerst ronde al tweede. ,,Ik was scherp weg en kon Daniel Ricciardo in de eerste bochten al pakken. Dat was al één positie. Daarna zag ik dat Sebastian Vettel niet heel veel snelheid had en hem kon ik ook eenvoudig voorbij'', vertelde de Limburger aan Ziggo Sport.

Verstappen reed vervolgens de rest van de race kort achter Hamilton. ,,Op de 'supersofts' had ik wat problemen, maar nadat ik in de pits naar de zachte banden was gewisseld, was de snelheid goed. Het was alleen erg lastig Hamilton in te halen. Ik bleef op twee, drie seconden en hoopte dat er wat zou gebeuren zodat ik alsnog kon toeslaan. Helaas waren in de laatste ronden te veel achterblijvers die het moeilijk maakten Hamilton echt aan te vallen.''

Verstappen was niettemin bijzonder in zijn nopjes met zijn tweede plaats. ,,Ik had niet verwacht dat ik zo sterk zou zijn in de wedstrijd.''