Verrassing: nieuwe Chevrolet Silverado Werkpaard op dieet

Het leek het meest waarschijnlijk dat de Ram de eerste van de populaire pick-ups zou zijn die volledig zou worden vernieuwd. Wat blijkt? Chevrolet piept voor en presenteert doodleuk een compleet nieuwe Silverado!

De Silverado is net als de al genoemde Ram één van de populairste nieuwe auto's van de Verenigde Staten. Sterker nog, de Silverado is stukken populairder dan dat product van Fiat Chrysler Automobiles. Vorig jaar vonden 574.876 Silverado's een koper, terwijl de Ram - inmiddels de oudste van het stel - 'slechts' 489.418 nieuwe eigenaren wist te trekken. Wel moet de Silverado de Ford F-Serie met 822.799 verkochte exemplaren in 2016 voor zich dulden.

Goed, terug naar de Silverado. De eerste generatie verscheen in 1999 op de markt als opvolger van de C/K-serie en hield het vol tot 2006, het jaar waarin de tweede generatie Silverado werd gepresenteerd. De derde generatie Silverado, die nu nog bij Chevrolet te bestellen is, staat pas sinds 2013 op de prijslijsten en werd in 2015 gefacelift. Volgend jaar wordt de pick-up dus al vervangen voor een compleet nieuwe, en dat is op z'n zachtst gezegd opmerkelijk te noemen.

Dit jaar viert Chevrolet dat het al honderd jaar 'trucks' produceert, iets wat het merk er mogelijk toe heeft bewogen om de nieuwe Silverado net voor het eind van het jaar te presenteren. Technische specificaties houdt Chevrolet nog even onder de pet. Die worden vrijgegeven tijdens de North American International Auto Show in Detroit, die in januari plaatsvindt. Het enige wat Chevrolet kwijt wil, is dat het sterker aluminium heeft toegepast voor de laadbak, wat tevens voor een gewichtsreductie zorgt. Ook moet de rest van de Silverado uit lichtere materialen zijn gebouwd. Hiermee volgt Chevrolet zijn rivaal Ford, het merk dat bij de huidige F-150 veelvuldig gebruikmaakt van lichtere materialen. Het laatste wat Chevrolet meldt, is dat er een nieuwe Trailboss-uitvoering in het vat zit, één van de acht smaken waarin de Silverado beschikbaar komt. Deze Trailboss staat zo'n vijf centimeter hoger op zijn poten.