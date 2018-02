Slideshow

Vernieuwde Mitsubishi Outlander PHEV naar Genève Nieuwe motor

Mitsubishi presenteert tijdens de Autosalon van Genève een vernieuwde Outlander PHEV. Daarnaast brengt het merk een 'oude' bekende mee.

De vernieuwde Mitsubishi Outlander PHEV, modeljaar 2019 dus, krijgt van Mitsubishi een herziene aandrijflijn mee. De huidige 2,0-liter viercilinder wordt vervangen door een 2,4-liter exemplaar dat volgens de Atkinson- in plaats van de ottocyclus loopt. Het blok zou garant staan voor meer koppel, dat over een breder toerenbereik beschikbaar is. Daarnaast levert de achterste elektromotor nu tien procent meer vermogen en is de capaciteit van de aandrijfaccu met vijftien procent verhoogd.

De 2019-versie van de Outlander PHEV is voorzien van een nieuwe generatie aandrijflijn, die zowel in het EV- als in het SUV-segment nieuwe maatstaven zet. Het nieuwe model dat in Genève debuteert, wordt gekenmerkt door zijn compleet herziene aandrijflijn, verbeterde rijdynamiek, verfijnde interieur en subtiele exterieurwijzigingen. Voortaan is de aandrijflijn niet alleen maar in de standen Normal en 4WD Lock te zetten, maar ook in de modi Sport en Snow.

Op optisch vlak zijn er tevens wijzigingen doorgevoerd. De Outlander PHEV krijgt nieuwe koplampunits, rechthoekige mistlampen en een herziene grille. Ook de skidplate aan de onderzijde van het front is vernieuwd. Nieuw lichtmetaal en een grotere achterspoiler maken ook deel uit van de update. Verder zegt Mitsubishi nieuwe voorstoelen, hoogwaardiger materialen, een nieuwe schakelpook, een nieuw instrumentenpaneel, een A/C-aansluiting voor de achterpassagiers en nieuwe decoratiepanelen beschikbaar te stellen voor de vernieuwde Outlander PHEV.

E-Volution

Dan is er de E-Volution, een studiemodel dat Mitsubishi vorig jaar in oktober al liet zien. Volgens het merk laat de auto zien waar het bedrijf de komende jaren naar toe wil werken. Dit studiemodel is getekend volgens de nieuwe designstijl Robust & Ingenious. Verwacht hier dus enkele details tegen te komen. Het Dynamic Shield-front keert in zekere mate terug. Andere designhighlights zijn een met glas afgedekte grille - de auto is tenslotte elektrisch - en forse luchtinlaten. Zelfs bij de C-stijl is een dergelijke opening te zien. De hexagonale vorm aan de achterzijde is volgens Mitsubishi een verwijzing naar auto's als de Pajero, die veelal een reservewiel achterop droegen. In het interieur zijn uiteraard de nodige digitale schermen geplaatst.

De vierwielaangedreven e-Evolution wordt aangedreven door drie elektromotoren en het bijbehorende accupakket is in de bodem geplaatst. Op de vooras is één elektromotor geplaatst, terwijl twee exemplaren de achteras van aandrijving voorzien. Alle slimme software aan boord schaart Mitsubishi onder de naam AI. Daar hoort tevens een stukje software bij dat de bestuurder adviezen en tips geeft.

UPDATE: we hebben nu meer foto's van de vernieuwde Outlander PHEV!