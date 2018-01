Vernieuwde MG3 klaar voor Verenigd Koninkrijk

Slideshow

In september vorig jaar ging de MG3 in China onder het mes. De aangescherpte versie is nu ook bijna klaar voor de Britse markt.

De in 2011 op de markt gebrachte MG3 werd vorig jaar in China vrij grondig gefacelift. Het ietwat muizige front van de hatchback werd door moederbedrijf SAIC Motor vervangen door een voorkant die sterk doet denken aan de ontwerpen van Mazda. Eerder kreeg de ZS/XS deze voorzijde al aangemeten. In het Verenigd Koninkrijk, waar de hatchback sinds 2013 te koop is, staat het ongewijzigde model nog in de showrooms, maar lang zal dat niet meer duren.

Aan de achterzijde monteert SAIC Motor nieuwe verlichting en de vorm van de achterruit is nu conventioneler dan voorheen het geval was. Ook het interieur wordt aangepast. De MG3 krijgt een nieuw instrumentarium, een nieuw stuurwiel en ook de infotainment wordt vernieuwd. Wat krachtbronnen betreft, biedt MG de klant de keuze uit een 102 pk sterke 1.3 en een 117 pk sterke 1,5-liter viercilinder.

De 3,99 meter lange MG3 wordt nog aan een laatste reeks koudetests onderworpen alvorens hij klaar is het voor het betreden van de Engelse markt.

Het huidige MG kennen we in Europa eigenlijk alleen uit het Verenigd Koninkrijk, waar het merk een handjevol sedans en cross-overs verkoopt. De Britten kunnen kiezen uit de MG 3, de MG 6 en de GS. Verder is MG vooral in China actief, al zijn de modellen met de ooit magische tweelettercombinatie ook in andere landen in Azië te vinden. Eerder gaf MG al aan weer iets met de sportieve erfenis van het merk te willen doen. De E-Motion Concept was daar een voorbeeld van. In het Verenigd Koninkrijk worden de auto's sinds kort overigens niet meer gebouwd. Inmiddels liggen er plannen op tafel om MG terug te brengen naar heel West-Europa. Een uitgebreid verhaal daarover, lees je hier.