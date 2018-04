SkyActiv-G 150 straks weer leverbaar Vernieuwde Mazda CX-3 deze zomer in Nederland

In New York maakte de wereld kennis met de op subtiele wijze fijngeslepen CX-3. Mazda Nederland laat aan AutoWeek weten dat die opgewaardeerde CX-3 deze zomer naar ons land komt.

Mazda is heer en meester in het jaarlijks doorvoeren van kleine updates waarmee het zijn modellen verder weet fijn te slijpen. In New York werd de subtiel bijgepunte CX-3 gepresenteerd. De compacte cross-over krijgt onder andere nieuwe ledachterlichten en een nieuwe grille. Vanbinnen profiteert de Mazda onder andere van de komst van een elektronische handrem en een nieuwe armsteun. Deze zomer maakt de vernieuwde CX-3 zijn opwachting in de Nederlandse showrooms, zo laat Mazda Nederland aan AutoWeek weten.

Wie tot de zomer de prijslijst van de huidige CX-3 voor zich neemt, ziet daarop de 2.0 SkyActic-G 150 niet meer terug. Geen paniek, want als de vernieuwde CX-3 straks de showrooms bevolkt, keert die krachtbron weer terug. Dat heeft te maken met het uitfaseren van de huidige CX-3. De prijzen van de vernieuwde CX-3 volgen in een later stadium. Momenteel ligt de vanafprijs van de CX-3 op € 26.790, een bedrag waarvoor je de sleutels van de 120 pk sterke 2.0 SkyActiv-G in ontvangst mag nemen.