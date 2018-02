Slideshow

Vernieuwde Mazda 6 Sportbreak naar Genève Stationwagon volgt sedan

Mazda laat weten welk moois het allemaal meebrengt naar de Autosalon van Genève, die in maart zijn deuren opent. Naast een reeks bekende concept-cars presenteert Mazda er de vernieuwde 6 Sportbreak.

Mazda heeft de afgelopen maanden een hoop nieuws gepresenteerd, noviteiten die veelal nog niet eerder op Europese bodem zijn getoond. Logisch dus dat Mazda in Genève studiemodellen presenteert waaraan we eerder al digitaal hebben kunnen snuffelen. Zo brengt Mazda de Vision Coupé Concept en de Kai Concept mee. Die laatste geeft overduidelijk een indruk van de nieuwe generatie Mazda 3. Verder zet Mazda zijn innovatieve SkyActiv-X motortechniek tijdens de Zwitserse beurs in de schijnwerpers. Groter nieuws komt in de vorm van de vernieuwde Mazda 6 Sportbreak.

Waar de vernieuwde 6 Sedan zijn Europese debuut beleeft, is voor de Mazda 6 Sportbreak een Zwitsers werelddebuut weggelegd. De stationwagon profiteert van dezelfde uitvoerige wijzigingen die Mazda eerder op de al genoemde 6 Sedan doorvoerde. De auto krijgt een nieuwe voorzijde, waar anders getekende ledkoplampen, een nieuwe chroomstrip en een nieuwe grille het beeld bepalen. In het interieur wordt een nagenoeg volledig nieuw dashboard gemonteerd. Ook wat veiligheidssystemen betreft, maakt de 6 Sportbreak stappen. Mazda stelt zaken als een 360-gradencamera, een 7-inch-tft-display in het instrumentarium, een 8-inch infotainmentscherm, Radar Cruise Control met Stop & Go; en een nieuw head-up display beschikbaar.

Alle informatie - en meer beeldmateriaal - volgt in de aanloop naar Genève.