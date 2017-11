Slideshow

Vernieuwde Mazda 6 naar LA Motor Show Grondig gemoderniseerd

Mazda laat weten dat het tijdens de LA Motor Show als podium heeft gekozen om de gefacelifte 6 op voor te stellen.

De huidige derde generatie van de Mazda 6 rolde in augustus 2012 voor het eerst van de band in het thuisland. De afgelopen jaren is het model diverse keren subtiel aangepakt, al werd in 2014 een iets ingrijpendere facelift doorgevoerd. Tijdens de LA Motor Show wordt een grondiger gemoderniseerde versie van de 6 gepresenteerd.

Mazda spreekt over een exterieur en interieur dat meer volwassenheid en rust heeft gekregen. Een nieuwe topversie komt volgens het merk te beschikken over onder andere zaken als houtafwerking. Mazda's i-Activesense-pakket wordt uitgebreid met zaken als MRCC (adaptieve cruise control) en een nieuwe 360 View Monitor.

We krijgen de voorzijde van de vernieuwde 6 al te zien. We zien nieuwe koplampunits en een chroomstrip die nu, net als bij de nieuwe CX-5, aan de onderzijde van de koplampen doorloopt vanuit de grille. De grille is voortaan uitgerust met gaaswerk in plaats van lamellen. In het interieur nemen we zelfs een volledig nieuw dashboard waar. De werkplek vertoont meer gelijkenissen met die van de CX-5 en CX-3, de recentere modellen van het Mazda-gamma. Meer informatie volgt spoedig!