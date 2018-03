Slideshow

Vernieuwde Jeep Cherokee dit najaar bij de dealer Ook Grand Cherokee Trackhawk naar Nederland

In de aanloop naar de Autosalon van Genève laat Jeep weten wat ons te wachten staat. Naast de nieuwe Europese versie van de Wrangler staat de vernieuwde Cherokee ook op de beursstand.

Eind vorig jaar trok Jeep het doek van de gefacelifte Cherokee. Die vernieuwde Cherokee kenden we tot op heden alleen nog in Noord-Amerikaanse trim, maar nu is ook de Europese variant gepresenteerd. Zoals verwacht zijn de aanpassingen praktisch identiek aan die van de Amerikaanse Cherokee. Aan de voorkant is de designer druk in de weer geweest met een potlood en gum, wat ervoor zorgt dat de neus flink is veranderd. De achterkant is niet overgeslagen. Jeep monteert andere lichtunits en geeft de kentekenplaat een andere plek. Jeep laat nu weten dat de nieuwe Cherokee nog in het vierde kwartaal van dit jaar bij de dealers zal staan.

Verder brengt Jeep de Europese versie van de GrandCherokee Trackhawk mee naar Genève. Onder de motorkap monteert Jeep een 6,2-liter V8 met 700 pk en 868 Nm. Met de achttrapsautomaat sprint de Trackhawk binnen 3,7 seconden naar een snelheid van 100 km/h en de top ligt op 289 km/h. Naast veel vermogen krijgt Cherokees bruutste model ook een agressiever uiterlijk mee met onder meer 20-Inch wielen, gele Brembo-remklauwen en ledlampen aan de voorkant. De Nederlandse vanafprijs is vastgesteld op € 238.707.