Vernieuwde Infiniti QX80 gepresenteerd Tweede facelift voor luxueuze Patrol

Infiniti heeft in Dubai zojuist de vernieuwde QX80 gepresenteerd. Het is de tweede keer dat Infiniti's grootste SUV een facelift ondergaat.

Eerder dit jaar liet Infiniti de QX80 Monograph zien, een studiemodel dat moest laten zien wat Infiniti voor zijn grootste SUV in petto had. Nu zijn diverse designelementen van die concept-car doorgevoerd op de in de basis uit 2010 stammende Infiniti-broer van de Nissan Patrol, al heette de auto in de eerste vier jaar van zijn bestaan QX56.

De wijzigingen die Infiniti heeft doorgevoerd, zijn voor een facelift ingrijpend te noemen. De QX80 krijgt een volledig nieuw front, een voorzijde waar een nieuwe grille, een nieuwe bumper en compleet nieuwe koplampen die tevens hoger in de neus zijn gepositioneerd, het beeld bepalen. Het geheel lijkt meer in balans dan voorheen. Het zijaanzicht van de auto lijkt, op nieuwe luchtroosters op de voorschermen en nieuwe sideskirts na, vrijwel ongewijzigd te blijven. Aan de achterzijde monteert Infiniti nieuwe achterlichten, units die middels een horizontale strip met elkaar verbonden worden. Ook de achterbumper is volledig nieuw. De gigantische uitlaateindstukken van de QX80 hebben de overstap naar de productieversie dus niet gehaald.

Met het interieur is Infiniti subtieler omgesprongen. Het binnenste is wat design betreft niet noemenswaardig gewijzigd. Infiniti spreekt over nieuwe stiksels en nieuwe kleurcombinaties, maar wereldschokkend zijn de aanpassingen hier niet. Op technisch vlak blijft de QX80 overigens ook helemaal zichzelf. Ook nu weer is een 5,6-liter grote V8 verantwoordelijk voor de aandrijving. Schakelen geschiedt ook weer via een zeventrapsautomaat.