Vernieuwde Ford Ranger gepresenteerd Ook weer in de VS leverbaar

Ford brengt de Ranger terug naar de Verenigde Staten. De auto debuteert er direct in gefacelifte vorm.

Tussen 1983 en 2011 leverde Ford de Ranger in de Verenigde Staten, een compacter alternatief voor de F-150 die ook in grote delen van Zuid-Amerika werd verkocht. Die reeks Rangers, verspreid over twee generaties, heeft weinig te maken met de op Mazda's B-Series en later op de Mazda BT-50 gebaseerde Ford Ranger die in internationale markten tot 2011 werden verkocht. De Ranger die Ford in 2011 op de markt bracht, wordt nu in gefacelifte vorm teruggebracht op de Noord-Amerikaanse markt.

Fords huidige Ranger is geen vreemde van de tekentafel. In 2015 werd de huidige generatie er nog op gelegd en ook nu wordt de auto bijgeschaafd, al gaat het er minder heftig aan toe dan twee jaar geleden. Het is niet voor het eerst dat Ford een gefacelift model laat debuteren in de Verenigde Staten. Zo rijdt de gefacelifte Fusion (onze Mondeo) er al enkele jaren rond en liet Ford onlangs zien hoe de gefacelifte Edge er in Noord-Amerika uit komt te zien.

De Ranger krijgt nieuwe koplampunits, exemplaren die overeenkomen met die van de op de Ranger gabseerde Everest, een SUV. In de nieuwe grille zien we voortaan twee dikke horizontale balken, een verwijzing naar het front van de gefacelifte F-150. De grille loopt voortaan niet meer diep in de voorbumper door. Ford lanceert direct een extra ruig pakket op de Ranger: het FX4 Off-Road Package. Dit pakket geeft de Ranger niet alleen een avontuurlijker uiterlijk, maar brengt zaken als Terrain Management System (waarmee de auto in diverse rijmodi is te zetten) en Trail Control (een soort offroad-cruise control) naar de auto. Ford komt op termijn ook met een volwaardige Ranger Raptor op de proppen.

In Nederland levert Ford alleen een 2,2- en 3,2-liter grote TDCi-dieselmotoren in de Ranger. In de Verenigde Staten komt de pick-up vooralsnog alleen beschikbaar met een 2,3-liter EcoBoost viercilinder, een blok dat gekoppeld is aan Ford's tientrapsautomaat. Een unicum in dit segment.

In de Verenigde Staten krijgt de Ranger auto's tegenover zich als de Chevrolet Colorado, GMC Canyon, Honda Ridgeline, Nissan Frontier en de Toyota Tacoma. Later dit jaar gaat de Noord-Amerikaanse Ranger in productie in Michigan. Wanneer de aangescherpte Ranger naar Nederland komt, is nog niet bekend.

Deze voor de Amerikanen nieuwe Ranger zal als basis dienen voor een volledig nieuwe Bronco, een ruiger broertje van de Everest dat in 2020 op de Noord-Amerikaanse markt verschijnt. Daarmee heeft Ford niet alleen de Ranger, maar na 22 jaar ook dat model terug.