Vernieuwd: Renault Zoe als R110 Met meer kracht in Genève

Renault presenteert in Genève een herziene Zoe. De Zoe R110 is krachtiger dan de R90 die we nu kennen.

Tijdens de Autosalon van Parijs in 2016 presenteerde Renault de Zoe R90, een toen verbeterde variant van de Zoe waarbij de capaciteit van het accupakket bijna verdubbelde tot 41 kWh. De reikwijdte zou op zo'n 400 kilometer liggen. In Genève staat nu een krachtigere versie van de Zoe, een versie die niet 93 pk, maar 109 pk sterk is.

De Zoe dankt zijn extra kracht aan een nieuwe R110-elektromotor, een unit die hetzelfde formaat heeft als de huidige elektromotor, maar toch meer kracht levert. Volgens Renault zou een tussensprint vanuit 80 naar 100 km/h nu bijna twee tellen eerder afgerond zijn. Bij lagere snelheden moeten de prestaties echter gelijk zijn aan die van de Zoe R90. Het maximumkoppel ligt op 225 Nm.

Renault brengt niet alleen een nieuwe elektromotor naar de Zoe, maar herziet ook het R-Link-systeem. Het infotainmentsysteem kan nu ook overweg met Android Auto. Renault stelt een nieuwe Blue Violette lakkleur beschikbaar en voor de afwerking van het interieur is een nieuw Color Pack Purple leverbaar.

Vanaf mei is de Zoe R110 te bestellen. Prijzen volgen in een later stadium.