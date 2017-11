Slideshow

Vernieuwd en uitgebreid: BMW i8 én i8 Roadster! Technische update én opengewerkte i8

BMW heeft de Los Angeles Auto Show als podium gekozen om de technisch opgewaardeerde i8 te presenteren. Het merk pakt direct uit met de i8 Roadster, een auto waar al zo'n vijf jaar op werd gewacht.

Het is 1 april 2012 als BMW de i8 Concept Spyder presenteert, een vooruitblik op een opengewerkte i8 die wel heel lang op zich zou laten wachten. Tijdens de Consumer Electronics Show in Las Vegas liet BMW vervolgens de tweede stap in het leven van de i8 Spyder Concepts zien. Inmiddels loopt 2017 op zijn eind, maar gelukkig is dit nog wel het jaar waarin we in elk geval digitaal kennis kunnen maken met de productieversie: de i8 Roadster!

De i8 Roadster is in feite niets meer, maar zeker ook niets minder dan een van een softtop voorziene variant van BMW's indrukwekkende plug-in hybride. BMW compenseert het ontbrekende vaste dak met verstevigingselementen in de vleugeldeuren. Het frame van de voorruit is vervaardigd uit met koolstofvezel versterkte kunststof. Onder de streep zorgt dit voor een gewicht dat een bescheiden 60 kilo hoger ligt dan dat van de i8 Coupé. De elektrisch bedienbare kap laat zich in 15 tellen openen en sluiten bij een snelheid van maximaal 50 km/h. BMW laat tevens weten dat het zowel de vering en demping als het Dynamic Stability Control-systeem heeft aangepast voor de i8 Roadster. De dakloze i8 staat standaard op 20-inch dubbelspaaks lichtmetaal dat lichter is dan de lichtste wielen die tot op heden leverbaar waren.

Geen update zonder de toevoeging van nieuwe kleuren. Zo zijn de lakkleuren E-Copper en Donington Grey helemaal nieuw. Tevens heeft BMW nieuwe interieursmaken beschikbaar gesteld, waaronder het speciaal voor de i8 Roadster in het leven geroepen Elfenbeinweiβ-wit/zwart. Op de C-stijlen zien we nu, afhankelijk van de carrosserievorm, de aanduiding 'Roadster' of 'Coupé'.

Techniek

De lancering van de i8 Roadster gaat hand in hand met een reeks technische wijzigingen voor de gehele i8-lijn. De eDrive-aandrijflijn is namelijk behoorlijk aangepakt. De opslagcapaciteit van het accupakket groeit van 7,1 naar 11,6 kWh. De elektromotor is voortaan 143 pk sterk en daarmee is hij 12 pk krachtiger dan voorheen. Op enkel elektrische kracht haalt de i8 nu een snelheid van 105 km/h in plaats van 70 km/h. Wie de eDrive-toets indrukt, kan tot 120 km/h fluisterstil rondgaan. De volledig elektrische actieradius van de i8 Roadster ligt op 53 kilometer, voor de i8 Coupé op 55 kilometer.



Het vermogen van de driecilinder 1.5 TwinPower verandert niet en ligt dus weer op 231 pk. Dat betekent niet dat er helemaal niets aan de benzinemotor is veranderd. Zo is de motorakoestiek aangepast én is de krachtbron schoner dankzij de komst van een partikelfilter. Het gemiddelde verbruik ligt op 2,1 l/100 km voor de i8 Roadster. Voor de i8 Coupé ligt die waarde op 1,9 l/100 km.

Dankzij de vernieuwde aandrijflijn is de i8 Coupé in staat om in 4,4 tellen naar een snelheid van 100 km/h te sprinten. De i8 Roadster heeft voor diezelfde klus 0,2 seconden langer nodig. De topsnelheid van beide modellen ligt op 250 km/h.

Vanaf mei volgend jaar is de i8 Roadster in de Nederlandse orderboeken te vinden. Wat voor de opengewerkte i8 moet worden neergeteld, volgt in de aanloop naar de marktintroductie.