Verlossing: dít is de Lamborghini Urus! 650 pk en 850 Nm voor Lambo-SUV

In 2012 maakten we tijdens de Beijing Auto Show in China kennis met de Urus Concept, een studiemodel waarmee Lamborghini een duidelijk signaal afgaf: wij komen met een SUV. Ruim vijf jaar later is dít de productieversie. Het wachten waard!

De Lamborghini-familie, die nu uit de Huracán en de Aventador bestaat, wordt uitgebreid met de snelste SUV van autoland: de Urus. De extravagante SUV heeft die titel te danken aan de 4,0 liter grote biturbo-V8 die in de imposante neus is gehuisvest, een blok dat 650 pk en 850 Nm via een achttrapsautomaat over alle vier de wielen verdeelt. Standaard gaat veertig procent van het vermogen gaat naar de vooras, het gros wordt losgelaten op de achteras.

Met deze beul van een achtcilinder is de Urus in staat om in 3,6 tellen naar de 100 km/h te sprinten. Wie het gaspedaal 12,8 tellen tegen de bodemplaat drukt, raast met 200 km/h over het asfalt. Pas bij een snelheid van 305 km/h behoort het versnellen tot het verleden. Om ervoor te zorgen dat de eerste SUV na de LM002 uit Sant'Agata ook in de bochten de verwachtingen waarmaakt die het logo op z'n neus schept, is de Urus voorzien van torque vectoring én vierwielsturing. Carbonkeramische remmerij moet de Urus weer fatsoenlijk tot bedaren kunnen brengen. Bij een snelheid van 100 km/h bedraagt de remweg slechts 33,7 meter. Lamborghini houdt nog even onder de pet hoeveel kilo de 5,11 meter lange Urus in de schaal legt, maar laat wel weten dat er minder dan 2.200 zijn.

Lamborghini heeft zes rijmodi bedacht, zodat de Urus op diverse ondergronden zijn mannetje kan staan. Naast Strada (straat) en Terra (off-road) komen we Neve (sneeuw), Sabbia (zand), Sport en Corsa (circuit) tegen. In die laatste modus vindt zelfs 87 procent van de kracht zijn weg naar de achteras. De standen Terra en en Sabbia maken onderdeel uit van een heus off-road-pakket, dat onder meer ook bodembescherming bevat. Voor aansprekende rij-eigenschappen op de weg beschikt de Urus over onder meer vierwielbesturing, wat bij lage snelheden bovendien een kleinere draaicircel oplevert.

Lambo's Urus lijkt een SUV met twee identiteiten te zijn. De rijkelijk van scherpe vouwen voorziene Italiaan is niet alleen loeisnel, maar heeft ook oog voor het pamperen van zijn inzittenden. Het net als het uiterlijk met hexagonale vormen doorspekte interieur biedt dankzij de wielbasis van 3.003 mm volgens Lamborghini voldoende plek voor inzittenden en hun bagage (616 tot 1.596 liter). Naast twee bij het infotainmentsysteem behorende touchscreens levert Lamborghini standaard twaalfvoudige elektrisch verstelbare én verwarmbare stoelen, al staan achtienvoudig verstelbare exemplaren met massage- en ventilatiefunctie op de bestellijst. Optioneel is de driezits achterbank te vervangen door twee losse sportstoelen. Het gehele interieur is naar wens bedekt met een combinatie van alcantara, aluminium, hout en koolstofvezel.

De Europese vanafprijs is vastgesteld op 171.429 euro. Let wel: dat is de kale prijs. Wat de Urus in Nederland gaat kosten (inclusief bpm en btw), is nog niet bekend.