Rekken en strekken Verlengde Peugeot 508 voor China in beeld

In China houdt men wel van wat centimeters extra. De Peugeot 508 komt in verlengde vorm naar het immense Aziatische land en dít zijn de eerste foto's van die uitgerekte Franse nieuwkomer.

De nieuwe tweede generatie van Peugeots 508 is een slag kleiner dan z'n voorganger. Ten opzichte van de vorige 508 is het model acht centimeter korter en de wielbasis is met 2.793 mm 2,4 centimeter korter dan voorheen. Zoals verwacht brengt Peugeot de 508 met een langere wielbasis naar de Chinese markt. Dankzij Chinese media kunnen we je de auto nu al laten zien.

De wielbasis van de Chinese Peugeot 508, die aldaar door de joint-venture Dongfeng Peugeot-Citroën gebouwd zal worden, is met 2.850 mm zo'n 6 centimeter langer dan die van de 508 die Peugeot in Europa verkoopt. Die extra centimeters komen volledig ten goede aan de ruimte voor de achterpassagiers. In Nederland hoeven we de verlengde 508 niet te verwachten.