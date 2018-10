Bijna 42 procent in de min in West-Europa Verkopen Volkswagen Groep sterk teruggelopen

Slideshow

De Volkswagen Groep is fors getroffen door de overstap naar de WLTP-methode en de invloed daarop op het leveringsgamma. In West-Europa liepen de verkoopcijfers in september met 41,5 procent terug ten opzichte van diezelfde maand vorig jaar.

De Volkswagen Groep heeft in september wereldwijd 827.700 auto's verkocht, 18,1 procent minder dan in diezelfde maand vorig jaar. In West-Europa namen de verkopen af met maar liefst 41,5 procent tot 199.600 stuks. In het thuisland vielen de verkoopcijfers met ruim 45 procent nog harder terug en wel tot 58.700 stuks. In Rusland namen de verkopen in september juist toe, iets dat te maken heeft met de daar in het algemeen aantrekkende automarkt. 17.500 auto's van het concern vonden er een eigenaar, 20,5 procent meer dan in september vorig jaar. In de Verenigde Staten werden 2,6 procent minder auto's verkocht (55.300 stuks) en in China vonden 5,7 procent minder auto's een eigenaar (totaal 383.500 stuks in september). De wereldwijde verkopen over de eerste 9 maanden van dit jaar liggen vooralsnog boven die van dezelfde periode vorig jaar. In totaal verkocht het concern dit jaar 7.806.300 auto's, 4,2 procent meer dan vorig jaar.

De verkopen van het merk Volkswagen vielen in september met 18,3 procent terug ten opzichte van vorig jaar tot 485.000 stuks. Audi noteert in die maand een verlies van 22 procent (139.200 stuks) en Skoda en Seat verloren met respectievelijk 94.800 en 31.600 stuks 16 en 20,6 procent. Porsche zag zijn verkopen in september teruglopen tot 20.200 stuks, 3 procent minder dan in september 2017. Overigens laten alle merken van het concern in de eerste negen maanden van dit jaar wel positieve cijfers zien: Volkswagen plust 2,9 procent, Audi 2 procent, Skoda 7,8 procent, Seat 17,1 procent en Porsche 5,7 procent.

De Volkswagen Groep zegt te verwachten dat tegen het eind van dit jaar alle modellen door de WLTP-mangel zijn gehaald.