Verkooptoppers 2017: Italië Kleine oudgedienden heersen nog altijd

Denk aan Italië en je ziet al snel een oude Fiat Panda in een glooiend Toscaans landschap voor je. Dat ook de huidige Panda het eeuwige leven lijkt te hebben, blijkt wel uit de verkoopcijfers over het jaar 2017.

Oké, zo'n icoon als de oer-Panda was, dat zal de huidige, derde generatie niet snel worden. Toch is het best opmerkelijk dat het al in 2011 geïntroduceerde model de Italiaanse automarkt anno 2017 nog met zo'n grote overmacht weet te domineren. Met 145.919 verkochte exemplaren is de kleine Fiat namelijk niet zomaar de populairste, maar is de auto doodleuk bijna 2,5 keer zo populair als de nummer 2.

Die nummer 2 krijgt wellicht ook wat wenkbrauwen in beweging, want deze positie is gereserveerd voor… de Lancia Ypsilon! Inderdaad, de auto die het merk Lancia in de rest van Europa niet kon behoeden van terugtrekken, is in Italië nog altijd te koop én razend populair. Ook de nummers drie en vier komen van Fiat, dat met de Tipo en 500 eveneens goede zaken doet in het thuisland. Op 5 treffen we de eerste buitenlander aan, in de vorm van de Renault Clio. De auto die het overal in Europa goed lijkt te doen krijgt in de top 10 gezelschap van landgenoot Citroën C3. Ook de Volkswagen Golf staat in deze lijst, al komt de auto niet verder dan de negende plek. De Fiats 500L, 500X en Ford Fiesta – de nummer 1 in het Verenigd Koninkrijk – maken de lijst compleet.