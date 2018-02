Slideshow

Verkooprecords voor Seat en Skoda Januari blijkt goede maand

Zowel Skoda als Seat maken vandaag melding van recordverkopen in de maand januari.

Skoda wist in januari dit jaar 103.800 auto's te verkopen, een aantal dat 10,7 procent hoger licht dan het merk in januari vorig jaar wist te verkopen toen het merk 93.800 auto's aan de man wist te brengen. Het is tevens de beste maand januari voor Skoda ooit. In Europa verkocht het merk 13,7 procent meer auto's dan in dezelfde maand vorig jaar. Op de Indiase en Russische markt werden respectievelijk 13,8 procent en 26 procent meer auto's verkocht. Volgens Skoda heeft het zijn groei vooral te dankan aan de Kodiaq (13.600) en de Karoq (3.900). De groeicijfers in ons land zijn volgens de statistieken enorm. Skoda wist 93,4 procent meer auto's te verkopen dan in januari vorig jaar.

Skoda's Octavia ging 35.700 keer over de toonbank (-4,5 procent) terwijl de Rapid met 16.400 stuks 7,6 procent minder vaak werd verkocht. Ook de Superb bleek met 12.400 overhandigde sleutels minder in trek dan in januari vorig jaar (8,3 procent). De Fabia (16.800) en de Citigo plusten (3.000) plusten respectievelijk 7,2 en 19,1 procent.

Seat

Ook Seat kan terugkijken op een fraaie maand januari. Het merk verkocht 38.900 auto's, 20,4 procent meer dan in januari 2017. In Nederland vonden afgelopen maand 31 procent meer Seats een eigenaar (1.500 stuks). Seat meldt dat het de positieve cijfers met name te danken heeft aan de recentelijk gelanceerde Ibiza en Arona. Zoals verwacht is Spanje nog altijd de belangrijkste afzetmarkt voor het merk. Seat verkocht in januari 8.000 auto's (20,3 procent).