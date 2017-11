Slideshow

Verkooprecord voor Mercedes-Benz Beste oktober ooit

Vergulde gezichten bij Mercedes-Benz. Het merk heeft zijn beste oktobermaand ooit gedraaid.

Mercedes-Benz heeft in oktober wereldwijd 182.812 nieuwe auto's aan de man gebracht. Dat is 5,6 procent meer dan het merk in oktober 2016 wist te slijten. Dat brengt het aantal in 2017 verkochte Benzen dit jaar op 1.900.112 stuks, maar liefst 11,1 procent meer dan in de eerste tien maanden van 2016.

In Europa verkocht Mercedes-Benz in oktober 76.964 auto's, wat 7,4 procent meer is dan in oktober 2016. Dat brengt het aantal in Europa verkochten Mercedessen dit jaar op zo'n 800.000 stuks (+8 procent). In Duitsland vonden in oktober 25.014 auto's met een ster op de neus een nieuwe eigenaar (+4,3 procent). Ook in China boert Mercedes-Benz goed. In de eerste tien maanden van dit jaar zijn daar 488.915 exemplaren verkocht, een stijging van maar liefst 27,8 procent ten opzichte van diezelfde periode in 2016.

De komst van de nieuwe E-klasse heeft Mercedes-Benz goed gedaan. In oktober gingen met 27.566 stuks bijna tien procent meer E's over de toonbank. Dat brengt het aantal dit jaar verkochte E-klasses op 295.639 stuks. Een toename van meer dan 50(!) procent ten opzichte van vorig jaar.

Smart laat net wat minder fraaie cijfers zien. In oktober werden 10.872 nieuwe Smarts verkocht, een daling van 5,5 procent ten opzichte van oktober 2016. In de eerste tien maanden van dit jaar zijn 11.486 exemplaren verkocht, 4,9 procent minder dan in diezelfde periode vorig jaar.