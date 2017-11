Slideshow

Verkoopcijfers oktober 1 auto verschil tussen 1 en 2

In oktober zijn in Nederland 37.130 nieuwe auto’s verkocht, 24,5 procent meer dan in oktober 2016. De ranglijst van de populairste is niet helemaal gelijk aan die van september.

Volkswagen staat nog altijd op 1. Met 4.002 verkochte auto's in oktober had het merk afgelopen maand een marktaandeel van 10,8 procent, melden Bovag en RAI Vereniging. Opmerkelijk is dat Renault slechts één auto minder wist te verkopen. Bij Volkswagen waren de Up en Golf de populairste modellen, bij Renault was het de vooral de Clio die (nog altijd) voor indrukwekkende verkoopcijfers zorgde.

Op de derde plaats in de merken-ranglijst prijkt opnieuw een Frans merk. Peugeot verkocht 2.990 auto's en heeft daarmee een aandeel van 8,1 procent. Opel, sinds kort een concerngenoot van Peugeot, stond vorige maand op 2, maar moet het nu met de vierde plaats doen. Het merk wist 2.836 auto's weg te zetten. Ford completeert de top 5 en zag 2.483 auto's de showrooms verlaten. Op modelniveau streeft de Ford Focus de bestseller van Opel, de Astra, nipt voorbij.