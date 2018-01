Slideshow

Verkooptoppers 2017: Verenigd Koninkrijk Ford blijft populair

In Nederland, België en Frankrijk kwam Renault in 2017 als populairste uit de bus, terwijl Duitsers massaal kiezen voor Volkswagen. In het Verenigd Koninkrijk blijft Ford echter populair.

Ford en het Verenigd Koninkrijk zijn al decennialang onlosmakelijk met elkaar verbonden. Door de enorme fabrieken en zelfs ontwikkelingsafdelingen dat het merk op 'Het Eiland' heeft én het feit dat de producten van het Amerikaans/Brits/Duitse merk kennelijk gewoon goed in de smaak vallen, weet Ford er nog altijd de verkoopranglijst te domineren. De Ford Fiesta was aan de overkant van de Noordzee al de populairste auto in een aanzienlijk deel van de jaren '90 en won die titel in 2009 terug. Sindsdien staat hij bovenaan de lijst en 2017 was in ieder geval niet het jaar dat daarin verandering kwam. De populairste auto aller tijden van het VK stond met 94.533 stuks – wel minder dan in 2016 - ook vorig jaar nog bovenaan. De afstand tot de nummer 2, de Volkswagen Golf, is fors, want die Duitser ging 'slechts' 74.605 keer over de toonbank.

Ford weet niet alleen met de Fiesta hoge ogen te gooien, maar scoort ook met de Focus (3). Vauxhall, het Opel van 'de overkant', heeft twee modellen die de top 10 halen, Nissan weet met de in Engeland gebouwde Qashqai positie 4 te bemachtigen. Opvallend is dat ook Mercedes-Benz zich twee plaatsen in de top 10 heeft toegeëigend. Concurrent BMW moet het daarmee afleggen, al staat de hatchback van BMW-merk, Mini, weer wél in de lijst.