Verkoop volledig elektrische auto's EU omhoog Nederland kent verdubbeling

De verkoop van volledig elektrisch aangedreven auto's in de Europese Unie is in het derde kwartaal opnieuw flink gestegen. Dat meldde de Europese autobrancheorganisatie ACEA

De verkoop ging met bijna 61 procent omhoog tot 23.841 auto's op jaarbasis. In vrijwel alle EU-landen was een sterke verkoopgroei te zien. In Nederland was sprake van een ruime verdubbeling van de verkoop van volledig elektrisch aangedreven auto's, van 1018 vorig jaar naar 2413 stuks.

De verkoop van hybride auto's in de EU klom in het derde kwartaal met bijna 60 procent tot 110.778 stuks. In Nederland schoot de verkoop met 56 procent omhoog tot meer dan 4500 hybride voertuigen.