Verkoop PSA Peugeot Citroën flink omhoog China blijft achter

De Franse PSA Groupe heeft in 2017 wereldwijd de verkoop met meer dan vijftien procent zien toenemen, tot ruim 3,6 miljoen voertuigen. Volgens het bedrijf werd daarmee voor het vierde jaar op rij de verkoop opgevoerd.

In Europa klom de verkoop met meer dan 23 procent tot bijna 2,4 miljoen voertuigen. In dat cijfer zijn sinds augustus ook de merken Opel en Vauxhall verwerkt, een gevolg van de overname van deze merken van het Amerikaanse General Motors door PSA. In het Midden-Oosten en Afrika lag de verkoop ruim 61 procent hoger, geholpen door een goede verkoop in Iran. Ook in Latijns-Amerika en Rusland werden meer auto's aan de man gebracht.

In China en Zuidoost-Azië gingen de zaken echter minder voorspoedig door een flinke verkoopdaling. Opmerkelijk, want andere Europese merken, zoals Volvo en Mercedes-Benz, zagen de verkoop in China juist enorm toenemen. Wel trekt de verkoop in die regio sinds de zomer weer aan. Elders in het Verre Oosten namen de verkopen wel toe.

Topman Jean-Philippe Imparato sprak van een uitzonderlijk jaar voor het autobedrijf, met een recordverkoop voor het merk Peugeot. De Franse rivaal Renault liet maandag weten dat het vorig jaar een recordaantal van 3,8 miljoen auto's heeft verkocht. De winst van deze autofabrikant steeg met 8,5 procent..