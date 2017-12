Slideshow

Verkoop occasions stevent af op record Bijna 2 miljoen gebruikte auto's verkocht

De verkoop van tweedehands auto's dendert af op een record. Dit jaar worden volgens Bovag naar verwachting bijna 2 miljoen occasions verkocht, het hoogste aantal ooit.

In de eerste elf maanden van dit jaar zijn in Nederland 1.822.163 gebruikte auto's verhandeld, 2 procent meer dan in de diezelfde periode vorig jaar. Vorig jaar werden in totaal 1.945.131 occasions verkocht, voor 2017 wordt een eindstand van 1.980.000 verwacht.

Zo'n tachtig procent van alle verhandelde occasions is een benzineauto, 16 procent van de verkochte gebruikte personenauto's heeft een dieselmotor onder de kap. Het aandeel hybriden ligt dit jaar met 2,25 procent iets hoger dan in 2016. Het aandeel volledig elektrische auto's is verdubbeld, al nam het percentage toe tot slechts 0,12 procent. Dat zijn 2.205 exemplaren. Volkswagen is het meest verhandelde merk op de tweedehandsmarkt. Het merk haalt een aandeel van 12,7 procent. Op twee staat Opel met een aandeel van 8,6 procent, gevolgd door Peugeot op plek drie met een aandeel van 8,3 procent. Plek vier en vijf worden ingenomen door achtereenvolgens Renault (7,8 procent) en Ford (7,1 procent).

De verkoop van nieuwe personenauto's bereikte vorig jaar met 382.516 exemplaren het grootste dieptepunt van de laatste vijftig jaar. Dit jaar gaat het in elk geval fors beter. Er wordt ten opzichte van 2016 een stijging verwacht van 8,5 procent. Dat zou het aantal nieuw verkochte auto's dit jaar op 415.000 brengen. "De Nederlandse consumenten kopen dus wel degelijk nog auto's, maar de laatste jaren niet per se een spiksplinternieuwe'', aldus de branchevereniging.