Verkoop Nieuwe Nissan Leaf in de groene cijfers Beter dan verwacht

Van de nieuwe Nissan Leaf zijn er in Europa in een maand tijd 3.500 exemplaren afgeleverd. De voorganger van de elektrische Japanner had een jaar nodig om dergelijke aantallen te halen.

Nissan's Europese directeur die verantwoordelijk is voor elektrische auto's, Gareth Dunsmore, zegt op donderdag dat de nieuwe Leaf het goed doet in Noorwegen. In het Scandinavische land is het marktaandeel van elektrische auto's het grootst. Gemeten over de eerste negen maanden van het jaar was 37 procent van alle nieuw geregistreerde auto's in het Noorwegen voorzien van een elektrische of plug-in hybride aandrijflijn. Daarom verscheen de Leaf als eerste op de Noorse wegen.

Zonder getallen te noemen zei Asako Hoshino, verantwoordelijk voor de activiteiten van Nissan in Japan, gisteren dat de wereldwijde verkoop van de nieuwe Leaf ook boven verwachting is. Er zijn tot op heden meer dan 9.000 orders geplaatst.

Begin oktober ging de Leaf ook in ons land in de verkoop. De enige variant is een speciale introductieversie, die voor €34.990 in de prijslijst staat. Op papier haalt de elektrische auto 378 kilometer.

Naast Nederland is nu ook in Duitsland, Frankrijk en Oostenrijk de verkoop begonnen. Hierdoor wordt opnieuws een verkoopimpuls verwacht.