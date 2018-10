Personenwagens hebben het zwaar Verkoop Ford, Nissan en Toyota in VS onderuit

Ford, Nissan en Toyota hebben in september fors minder auto's verkocht in de Verenigde Staten, vergeleken met een jaar eerder. Bij Fiat-Chrysler was er met een plus van 15 procent daarentegen wel reden voor een feestje.

Fiat Chrysler Automobiles verkocht vorige maand 199.819 voertuigen in de Verenigde Staten. De stijging in het aantal registraties was vooral te danken aan Dodge, Jeep en Ram. De verkoop van Fiat, toch al een kleine speler, viel 46 procent lager uit.

Bij Ford viel het aantal leveringen in september met 197.404 exemplaren 11,2 procent lager uit ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder. De verkoop van personenwagens, waar het merk uiteindelijk mee wil stoppen, zakte met 25,7 procent in. Eenzelfde verhaal horen we bij Toyota, dat 25,2 procent minder personenauto's verkocht in september. Met 203.098 voertuigen viel de totale verkoop in september uiteindelijk 10,4 procent lager uit. Nissan kwam uit op 139.932 exemplaren, een daling van 12.2 procent. Hieronder vallen ook de registraties van Infiniti.